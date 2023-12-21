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Merkez Bankası kritik faiz kararını bugün açıklıyor

21.12.2023 - 08:14 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası kritik faiz kararını bugün açıklıyor | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın son faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.

Merkez Bankası bu yılki faiz kararının sonuncusunu bugün ilan edecek. Para Politikası Kurulu TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak ve faiz kararı saat 14:00'da kamuoyuna ilan edilecek.

Merkez Bankası mevcutta yüzde 40 oranında politika faizi uyguluyor. Uzmanlar parasal sıkılaşmanın bir miktar daha devam edebileceği görüşünde.


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