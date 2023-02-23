Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte beklentiler | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası bugün faize ilişkin kararını açıklayacak. Uzmanların görüşlerine göre Merkez Bankası'nın faizi düşürme ihtimali var. Merkez Bankası faiz kararını saat 14:00'te duyuracak.

Merkez Bankası Şubat ayı için faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Ekonomistlerin görüşlerine göre Merkez Bankası faizde indirim kararı alabilir.

Mevcutta Merkez Bankası politika faizini yüzde 9 olarak belirlemişti. Ekonomistlerin öngörülerine göre 50 baz puanlık bir düşüş beklentisi oluştu ve böylece faizin yüzde 8,50'ye düşmesi bekleniyor.

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