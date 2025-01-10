Merkez Bankası faiz için mesaj mı verdi? Bankacılar toplantıda konuşulanları açıkladı

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Türkiye ekonomisindeki parasal ve mali disiplin süreci devam ederken Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi gerçekleşti. Enflasyonla uyumlu faiz politikası gütmeyi hedefleyen Merkez Bankası'na ilişkin Bloomberg'de yayımlanan bir haberde bankacılara faiz konusunda mesaj verildiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere, üst düzey bir Merkez Bankası yetkilisinin bankacılara faiz indirimlerinin hızının enflasyonun gidişatına bağlı olacağını söyleyerek piyasanın büyük ve ardışık indirim beklentilerine karşı çıktı.



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın bu hafta başında yaptığı açıklamada kararların toplantıdan toplantıya alınacağını söylediğini belirten görüşmelere katılan bankacılar, toplantılar özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Bazı kişiler, Akçay'ın daha agresif bir düşüş döngüsünü ima eden piyasa fiyatlamasına karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.

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Piyasalar ve ekonomistler bu yıl yapılması planlanan sekiz politika toplantısının tamamında büyük faiz indirimlerine gidileceğini tahmin ediyor. Bloomberg anketinde medyan tahmin yıl sonu politika faizinin yüzde 30'a düşeceğini öngörürken, piyasalar şu anda yüzde 47,5 olan faiz oranını yüzde 31,8 civarında fiyatlıyor.



Barclays Plc ve Türkiye Ekonomi Bankası AŞ ekonomistleri geçen ay yaptıkları açıklamalarda bu yılki toplantıların her birinde 250 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtmişlerdi.

FAİZ SÜRPRİZİNİN ARDINDAN DAHA BÜYÜK İNDİRİMLER OLUR MU?



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ayrıca, artan döviz kredilerinin yetkililer arasında endişe kaynağı olduğunu ve bunun şirketler için aylık büyüme limitlerini yüzde 1,5'ten yüzde 1'e düşürme kararlarında bir faktör olduğunu söyledi.



Bir sonraki faiz belirleme toplantısının 23 Ocak'ta yapılması planlanırken, analistler 250 baz puanlık bir indirim daha öngörüyor.