×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Merkez Bankası açıkladı... Kur Korumalı Desteği kalktı

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Kur Koruma#Banka
Merkez Bankası açıkladı... Kur Korumalı Desteği kalktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 06:52

Döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına uygulanan kur korumalı destek kaldırıldı.

Haberin Devamı

Döviz yükümlüsü tüzel kişilerin döviz ve Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğin amacı döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmişti.

Haberin Devamı

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevriliyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Kur Koruma#Banka

BAKMADAN GEÇME!