Merkez Bankası açıkladı... Kur Korumalı Desteği kalktı

Haberin Devamı

Döviz yükümlüsü tüzel kişilerin döviz ve Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğin amacı döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmişti.

Haberin Devamı

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevriliyordu.