Meksika faiz indirdi

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Meksika Merkez Bankası (Banxico), Ülke ekonomisindeki zayıflık ve enflasyondaki devam eden düşüş nedeniyle daha büyük bir faiz oranı indirimiyle parasal gevşeme hızını artırdı.

Banxico Yönetim Kurulu, dört ardışık 25 baz puanlık indirimin ardından gecelik faiz oranı hedefini 50 baz puan düşürerek %9,50'ye çekti. Piyasa beklentisi de 50 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

Yönetim Kurulu 1'e karşı 4 oyla bu kararı aldı ve daha fazla 50 baz puan indirimlerin mümkün olduğunu açıkladı. Başkan Yardımcısı Jonathan Heath, faiz oranını 25 baz puan düşürmek için oy kullandı.

Yönetim Kurulu, "Enflasyonist ortamın, kısıtlayıcı bir duruş sürdürülmekle birlikte faiz oranı düşürme döngüsünün devam etmesine izin vereceğini öngörüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Meksika mallarına ABD ithalat tarifeleri uygulamaktan vazgeçme konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmaya varmasının ardından, Banxico'nun 50 baz puanlık bir faiz indirimi tercih edeceğine dair beklentiler bu hafta arttı.

Trump, Cumartesi günü duyurulan tarifeleri, Meksika ABD sınırında yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için ek önlemler alırken Mart ayına kadar ertelemeyi kabul etti.

Açıklamada, "Artan ticaret gerginlikleri göz önüne alındığında, küresel riskler arttı." denildi. Banka hala enflasyonun 2026'nın üçüncü çeyreğinde %3 hedefine dönmesini bekliyor; ancak ABD ekonomik politikasındaki olası değişikliklerin projeksiyonlarına belirsizlik kattığı konusunda uyarıyor.

Banka, ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti.