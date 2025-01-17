Londra Borsası rekor kırdı

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Londra'nın endeksi FTSE 100, küresel hisse senetlerinin yükselişi ve doların küresel ekonomiye ilişkin yenilenen iyimserlikle yükselmesiyle Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, geçen yılın mayıs ayında ulaştığı 8.474,41 puanlık günlük rekoru aşarak 8.490,84 puana çıktı.

Euro bölgesinde ise Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 523 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 20.784 puan ile güne başladı. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 kazançla 36.203 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 11.946 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.696 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık seyir izleniyor.

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Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de aralık perakende siparişler aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 3,6 arttı.