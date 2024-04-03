Küresel piyasalarda bugün... Borsalarda Wall Street etkisi | Piyasa Haberleri

Küresel borsalar, ABD'deki Wall Street borsalarının performansının ardından Çarşamba günü çoğunlukla düşüş yaşadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çarşamba günü Asya işlemlerinde Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 sabah işlemlerinde yüzde 0,8 kayıpla 39.511,88 puana geriledi. Sidney'in S&P/ASX 200 endeksi ise yüzde 1,3 düşüşle 7.782,50 puana seviyesinde.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.714,18 puana, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 16.753,82 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 3.070,04 puana geriledi.

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AP'nin haberine göre uzmanlar, Çin'den gelen nispeten olumlu ekonomik işaretlere rağmen, Wall Street'i sarsan endişelerin Asya'ya yayılabileceğini söyledi. SPI Asset Management yönetici ortağı Stephen Innes, "Yatırımcılar bu türbülansın piyasalarda daha önemli bir düzeltmenin başlangıcı olabileceği ihtimaliyle boğuşuyor" dedi.

Çin, emlak sektörü üzerindeki baskının ve salgın dönemindeki aksaklıkların kalıcı etkilerini aşmaya çalışarak bu yıl yaklaşık yüzde 5'lik ekonomik büyüme gibi iddialı bir hedef belirledi.

Moody's Ratings'in yeni bir raporunda, Çin'in yavaşlayan ekonomisinin önümüzdeki bir buçuk yıl içinde Japon üreticiler için zorlu iş koşullarını ağırlaştıracağı belirtildi.

AVRUPA BORSALARI



Çarşamba günü Fransa'nın CAC 40 endeksi erken işlemlerde yüzde 0,1 artışla 8.139,15 puana yükselirken, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,3 artışla 18.331,04 puana yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.887,60 puana geriledi.

ABD BORSALARI

Salı günü Dow Jones vadeli işlemlerinin yüzde 0,1 düşüşle 39.475,00 seviyesine indi. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle 5.251,50 seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcılar, Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentilerini şimdiden büyük ölçüde azalttı ve yılın başındaki altı tahminini yarıya indirdi. Bu, Fed yetkililerinin ima ettiği üç kesintiyle aynı doğrultuda olacaktır.

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PETROL FİYATLARI

Gösterge ABD ham petrolü 4 sent artışla varil başına 85,19 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 7 sent artışla varil başına 89,01 dolara yükseldi.

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