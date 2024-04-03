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Çin'den 3 yılda 4,8 trilyon dolar çıkış

03.04.2024 - 11:59 | Son Güncelleme :
Çin'den 3 yılda 4,8 trilyon dolar çıkış | Genel Haberler

Çin ve Hong Kong borsalarında 2021 yılından bu yana 4,8 trilyon dolarlık hisse satışı gerçekleşti. Bu rakam Hindistan borsasının büyüklüğünden bile fazla.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin ve ve Çin'e bağlı özerk bölge olan Hong Kong’daki borsalar, 2021′den bu yana 4,8 trilyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. CNBC'nin haberine göre bankacılık devi HSBC’ye göre bu rakam, Hindistan borsasının değerinden daha fazla. Özellikle Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası’nın aynı dönemde büyüdüğü göz önüne alındığında, uzmanlar bu istatistik ne Çin ne de Hong Kong için iyiye işaret olmadığını ifade ediyor. 

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ÇİN BORSALARI DÜŞÜŞTE 

Çin’in CSI 300 endeksi üst üste üç yıldır düşüş yaşadı ve geçen yılı yüzde 11,4′lük gerileme ile kapattı. Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise üst üste dördüncü yıl da gerileyerek 2023 yılını yüzde 13,8 düşüşle tamamladı. Her ikisi de geçen yıl başlıca Asya-Pasifik endeksleri arasında en düşük performansı gösterenler oldu.

Çin ürünlerine zayıflayan talep ve Çinli emlak şirketlerinin zor durumda olması, ülkenin ekonomisini baskılamakta. Çin, 2024 için büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledi ancak uzmanlar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hedefine ulaşacağı konusunda şüpheci. S&P Global Ratings geçen hafta Çin’in GSYH’sinin 2024′te yüzde 4,6 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Çin 2023 yılında yüzde 5,2 büyüme açıklamıştı. 

S&P Global Ratings’in Asya-Pasifik baş ekonomisti Louis Kuijs "Tahminlerimiz, mülk zayıflığının devam etmesi ve ılımlı makro politika desteği yönünde faktörlerdir. Tüketimin zayıf kalması ve hükümetin imalat yatırımlarını daha fazla teşvik ederek yanıt vermesi durumunda deflasyon bir risk olarak kalmaya devam edecek." dedi. 

HİNDİSTAN HONG KONG'U GEÇTİ 

Dünya Borsalar Federasyonu’nun verilerine göre Hindistan borsası, Ocak ayında Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nı geride bırakarak dünyanın dördüncü, Asya'nın üçüncü büyük borsası haline geldi. Hindistan'da listelenen hisse senetlerinin tümü toplam 4,63 trilyon dolar değerinde.

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Bu durum, hem Çin hem de Hong Kong’daki düşüşlerin aksine, Hindistan hisse senetlerinin son birkaç yılda ne kadar ivme kazandığının bir göstergesi.


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