Küresel piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı? | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
Asya hisseleri yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine dair yeni işaretleri beklemesiyle haftaya karışık seyirde başladı. Avrupa'nın ana borsaları, Asya'daki kayıplar İLE Pazartesi günü işlem başlangıcında sakin kaldı.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yatırımcıların göstergenin yakın zamanda rekor seviyelere ulaşmasının ardından karlarını korumak için hisse satmalarıyla yüzde 1,2 kayıpla 40.414,12'ye geriledi.
Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 16.535,89 puana yükselirken, Şanghay endeksi yüzde 0,3 artışla 3.056,52 puana yükseldi.
Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.811,90 puana yükseldi. Güney Kore'de Kospi yüzde 0,2 kayıpla 2.743,04 puana geriledi.
AVRUPA BORSALARI
Londra'nın FTSE 100 endeksi 7.933,29 puanda sabitlenirken, 8.000 puanın üzerinde yeni bir rekora doğru ilerliyor.
Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi 8.152,93 puanda yatay seyrederken, Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,1 artışla 18.233,43 puana yükseldi.
PETROL FİYATLARI
ABD ham petrolü varil başına 81,14 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 50 sent artışla varil başına 85,93 dolara yükseldi.
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