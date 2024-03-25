Küresel piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı? | Piyasa Haberleri

Londra'nın FTSE 100 endeksi 7.933,29 puanda sabitlenirken, 8.000 puanın üzerinde yeni bir rekora doğru ilerliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yatırımcıların göstergenin yakın zamanda rekor seviyelere ulaşmasının ardından karlarını korumak için hisse satmalarıyla yüzde 1,2 kayıpla 40.414,12'ye geriledi.

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