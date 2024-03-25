Bakan Işıkhan açıkladı... Bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı ikramiyeleirnin ödeme tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan, ikramiyelerin 2-5 Nisan tarihlerinde ödeneceğini söyledi.

4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.

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4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.

4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.



Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/raE3Mi1BM9 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2024

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