Küresel piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları düşüşte | Piyasa Haberleri

Asya ve Avrupa hisseleri, cuma günü gerileyen Wall Street borsaları etkisiyle Pazartesi günü çoğunlukla düşüş yaşadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 kayıpla 38.820,49 puanaa geriledi. Hükümet, ekonominin yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdüğünü gösteren revize edilmiş rakamlar yayınladı. Bu rakamlar ile Japonya ekonomisi resesyondan kurtuldu ancak yinede revize edilen rakamlar tahminlerin altında kaldı.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4 artışla 16.574,65 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.052,38 puana yükseldi.

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Asya'nın diğer bölgelerinde Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.659,53 puana, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi ise yüzde 1,8 düşüşle 7.704,20 puana geriledi.

AVRUPA BORSALARI

Asya'daki ağır kayıpların ardından Avrupa hisse senetleri Pazartesi açılışta geriledi. İşlemlerin başlangıcında Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.648,36 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.996,48 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 17.702,60 puana geriledi.

Wall Street borsaları Cuma günü S&P 500, 5.123,69 puandan kapandı. Dow endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.722,69 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 16.085,11 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 42 sent düşerek varil başına 77,59 dolara geriledi. Brent ham petrolü 34 sent düşerek varil başına 81,74 dolara geriledi.

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