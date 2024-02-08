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Küresel piyasalarda bugün... ABD teknoloji hiseleri ile yükseldi, Çin'de flaş atama

08.02.2024 - 10:58 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... ABD teknoloji hiseleri ile yükseldi, Çin'de flaş atama | Piyasa Haberleri

ABD'deki S&P 500 borsası endeksinin ilk kez 5.000 seviyesine yaklaşmasının ardından hisseler Asya'da çoğunlukla yüksekti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Asya piyasalarında Hong Kong'un gösterge endeksi düşerken, Çin'in en büyük borsa düzenleyicisinde yapılan değişikliğin ardından Şanghay endeksi yükseldi. Tokyo ise yüzde 2 arttı. 

Çarşamba günü geç saatlerde görevden alınan Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu başkanı Yi Huiman yerine, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nın eski başkanı Wu Qing atandı. Bu atamayı piyasaların nasıl yönetildiğine ilişkin şeffaflık eksikliği olarak değerlendiren analistler, bu atamayı yatırımcı güvenini zedeleyen bir faktör olarak niteledi. 

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Perşembe günü, Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,3 artışla 2.865,90 puana yükselirken, Çin'in daha küçük ana pazarındaki Shenzhen endeksi de yüzde 1,3 artış gösterdi. Çin ana karasındaki piyasalar, Ay Yeni Yılı tatilleri nedeniyle Cuma gününden gelecek haftaya kadar kapalı olacak.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi, gayrimenkul geliştiricilerinin güçlü kazanımlarına rağmen teknoloji şirketlerinin yoğun satışları nedeniyle yüzde 1,2 düşüşle 15.887,04 puana geriledi.

Asya'nın diğer yerlerinde Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artışla 36.863,28 puana yükselirken, Seul'deki Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.620,32 puana yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.639,20 puana yükseldi. Bangkok'taki SET endeksi yüzde 0,5 kayıp, Hindistan'daki Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıp yaşadı.

ABD ENDEKSLERİ REKORA YAKLAŞTI 

Çarşamba günü ABD borsalarının bulunduğu Wall Street'deki endeksler, Ford Motor gibi büyük hisse senetlerinin son kazanç raporlarının ardından yükselişe geçerek rekorların eşiğine geldi. 

S&P 500 endeksi günü yüzde 0,8 oranında değer kazanarak 5.000 seviyesine yaklaştı ve günü 4.995,06 puanda tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,4 artışla 38.677,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,9 artışla 15.756,64 puana yükseldi.

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PETROL FİYATLARI ARTTI 

ABD gösterge ham petrolü, 34 sent artışla varil başına 74,20 dolara ulaştı. Brent ham petrolü 37 sent artışla varil başına 79,58 dolara yükseldi.


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