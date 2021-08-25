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Küresel piyasalar yön bulma çabasında! Bunlar takip edilecek

25.08.2021 - 09:06
Küresel piyasalar yön bulma çabasında! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerle yön bulmaya çalışıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesi ve son açıklanan makroekonomik veriler nedeniyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi küresel ölçekte risk iştahını artırırken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşma piyasaların odağındaki yerini korurken, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündeminin önemli bir parçası olan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planı onaylandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3,5 trilyon dolarlık bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışacaklarını belirtti. Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planında, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar yer alıyor.

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Öte yandan, dün ABD'de açıklanan yeni konut satışlarının temmuzda yüzde 1 artmasına karşın beklentilerin altında kaldığı görüldü. Veri sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorları kırdı.

Avrupa tarafında ise dün Almanya'da açıklanan büyüme verileri takip edildi. Alman ekonomisi, salgın ile ilgili kısıtlamaların gevşetilmesinin hanehalkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6, geçen yılın ikinci çeyreğine göre de yüzde 9,4 büyüdü.

Veri sonrası Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü 1,1758'den tamamladı.

Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan öncü endeksin 102,6'dan 104,1'e yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Dün 1.810 doları test eden altının ons fiyatı ise bu seviyede etkisini artıran satışların bugün Asya piyasalarında devam etmesiyle 1.791 dolara kadar geriledi. Bent petrolün varil fiyatı da dünkü yüzde 3,4'lük yükselişin ardından bugün yüzde 0,5 azalışla 70,2 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kazanarak günü 1.465,89 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 değer kaybederek 8,4103'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4190 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Reel Kesim Güven Endeksi
10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı
10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel güven endeksleri
11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi
15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri


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