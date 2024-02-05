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Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa yükselişte

05.02.2024 - 11:58 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa yükselişte | Piyasa Haberleri

Avrupa borsaları haftanın ilk iş günü yükselişle açılırken, Asya borsaları karışık bir seyir izliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Asya borsaları haftanın ilk günü günü çoğunlukla düştü. Çin hükümetinin borsada suiistimalleri önleyeceği ve küçük yatırımcıları koruyacağı sözünü vermesine karşın Çin hisseleri düşüşlere öncülük etti 

Şanghay endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.725,54 puana geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 15.630,63 puana yükseldi.

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Asya'nın diğer bölgelerinde Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 36.390,31 puana yükseldi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.623,30'a geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.599,62 puana geriledi.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa'nın önde gelen borsaları haftaya yükselişle başladı. 

Londra'nın gösterge FTSE 100 hisse endeksi yüzde 0,4 artışla 7.645,91 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.604,34 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 16.925,89 puana yükseldi.

PETROL YÜKSELDİ 

Gösterge ABD ham petrolü, New York Ticaret Borsası'nda 39 sent artışla varil başına 72,67 dolara yükseldi. Uluslararası Brent ham petrolü 52 sent artışla varil başına 77,85 dolara yükseldi.


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