Altın fiyatları hakkında flaş tahmin! Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Küresel piyasalarda altının onsu haftaya 2029 dolardan başladı. ABD'li finans kurumu UBS, yıl sonuna kadar altının onsunun 2200 dolar olacağını beklediklerini açıkladı. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 2064 TL'den satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed, politika faizlerini sabit bıraktı. Fed'in açıklamasında 2024 yılında bankanın ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik bir ipucu verilmedi. Ancak finans şirketi UBS, CNBC'ye Fed'in para politikasında gevşetmeye başlamasının ardından 2024 sonunda altının ons fiyatının 2200 dolar seviyesine çıkmasını beklediklerini açıkladı.

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Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay bir seyir izleyerek haftaya 2029 dolar seviyesinden başladı.

YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altının gramı 2042 TL'den alınırken 2064 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 3346 TL'den alınırken 3442 TL'den satılıyor.

Tam altın 13345 TL'den alınıp 13523 TL'den satılıyor.

Ata altın 13754 TL'den alınırken 13934 TL'den satılıyor.

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