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Küresel borsalarda bugün... Çin borsaları tatilde! Japonya ve Wall Street'te rekor

09.02.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
Küresel borsalarda bugün... Çin borsaları tatilde! Japonya ve Wall Street'te rekor | Piyasa Haberleri

Çin borsaları "Ay Yeni Yılı tatili" nedeniyle kapalı. Japonya'daki Tokyo endeksinin anlık olarak 34 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla açık olan Asya endeksleri Cuma günü çoğunlukla yükseldi. ABD'de S&P 500 endeksi 5000 seviyesini aşarken Dow Jones da rekor kırdı. Avrupa'da endeksler ise karışık bir seyir izliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yaklaşık yüzde 0,1 artışla 36.897,42 puana yükseldi. Endeks gün içinde 34 yılın zirvesini görmüştü. 

Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın, merkez bankasının mevcut negatif gösterge faiz oranını sonlandırdıktan sonra bile gevşek para politikası duruşunu sürdüreceğini ima eden açıklamalarıyla cesaretlendi.

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Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7.644,80 puana ulaştı. Tayland'ın SET endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE 

Avrupa'nın ana borsaları Cuma günü işlem başlangıcında karışık bir seyir izledi. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.599,43 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.651,01 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 16.976,15 puana yükseldi.

S&P 500 KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI 

Perşembe günü, ABD hisse senetleri istihdam verileri ile gelen olumlu hava üzerine yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 4.997,91 puana yükseldi. Ayrıca gün içerisinde S&P 500 ilk kez kısa süreliğine 5.000 seviyesinin üzerine çıktı. Dow Jones da yüzde 0,1 artışla 38.726,33 puana ulaştıktan rekor kırdı. Nasdaq  yüzde 0,2 artışla 15.793,71 puana yükseldi.

PETROL DÜŞÜŞTE 

ABD ham petrolü, 6 sent kayıpla varil başına 76,16 dolara geriledi. Brent ham petrolü 16 sent düşerek varil başına 81,47 dolara geriledi.


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