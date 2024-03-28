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Küresel borsalarda bugün... Asya karışık seyrederken tatil öncesi Avrupa'da endeksler yükselişte

28.03.2024 - 11:55 | Son Güncelleme :
Küresel borsalarda bugün... Asya karışık seyrederken tatil öncesi Avrupa'da endeksler yükselişte | Piyasa Haberleri

Asya hisseleri Perşembe günü, ABD borsalarının üç günlük durgunluktan çıkıp rekor seviyede kapanmasının ardından karışık seyrediyor. Petrol fiyatları da yükselişte.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dolar, Japon yeni ve Çin yuanı karşısında güçlü kalmayı sürdürdü. Dolar 151,30 yenden 151,39 yene yükseldi. Öte yandan ABD para birimi 7.2286 yuan oldu. 

Capital Economics'ten Jonas Goltermann bir raporunda, "Çin ve Japonya'daki politika yapıcıların para birimlerinin daha fazla zayıflamasını önlemek için yeterli çabayı göstereceğini düşünmeye devam ediyoruz ancak birinde veya her ikisinde de düşüş riski artıyor" dedi.

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Tokyo'da Nikkei 225 yüzde 1,5 kayıpla 40.168,07 puana geriledi. Seul'deki Kospi de yüzde 0,3 kayıpla 2.745,82'ye geriledi.

Çin piyasaları önceki günkü kayıplarını telafi etti. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,1 artışla 16.571,35 puana, Şangay endeksi ise yüzde 0,6 artışla 3.010,66 puana yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1 artışla 7.896,90'a yükseldi. Hindistan'da Sensex yüzde 1,2 oranında değer kazanırken, Tayvan'da Taiex yüzde 0,3 oranında değer kaybetti. Bangkok'ta SET yüzde 0,1 oranında kayıp yaşadı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa'nın başlıca borsaları Perşembe günü açılışta uzun Paskalya tatili öncesinde yükseldi.

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.949,25 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.227,55 puana, Frankfurt'un DAX endeksi biraz yükselişle 18.479,38 puana yükseldi. Avrupa'nın üç büyük piyasası da Cuma ve Pazartesi günü kapalı olacak.

ABD BORSALARI 

Çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artışla 5.248,49 ile rekor seviyeye ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 1,2 artışla 39.760,08 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 artışla 16.399,52 puana yükseldi. 

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 38 sent artışla varil başına 81,73 dolara yükseldi Brent ham petrolü 30 sent artışla varil başına 85,71 dolara yükseldi.


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