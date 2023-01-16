Kredili mevduata yoğun ilgi | Piyasa Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Ocak haftasında kredili mevduat hesabındaki büyüklük 69.3 milyar lira oldu. Merkez Bankası ise yaptığı son açıklamada, TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacı ile 3 aydan uzun vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde ‘sıfır’ olarak belirlenmesine karar verdi.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) büyüklüğü 70 milyar lira sınırına geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 14 Ekim 2022 haftasında toplam 52.3 milyar lira olarak açıklanan KMH, kasım ayı sonunda 58.7 milyar liraya geldi. Aralık ayının başında 60.8 milyar liraya yükselen KMH büyüklüğü, 6 Ocak 2023 haftasında da 69.3 milyar lira oldu. KMH, diğer ihtiyaç kredisine göre daha uygun faizden alınabilirken; yüzde 1.36 faiz oranı ile alınabilen bu kredinin vadesi 12 ay ile sınırlı.

FAİZİ DAHA CAZİP

Kredili mevduat hesapları için bankaların uyguladığı faiz normal ihtiyaç kredilerine göre daha düşük kalıyor. Geçmişte ihtiyaç kredilerinin faizleri daha düşükken son yıllarda ihtiyaç kredileri ile KMH arasındaki faiz makası da açıldı. Merkez Bankası’nın bankaların uyguladığı ortalama kredi faizleri verilerine göre 2021 yılında da her iki kredi arasındaki makas dardı. 22 Ocak 2021 tarihli haftada ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi yüzde 22.72’yken, KHM kredisi dahil ihtiyaç kredisinin ortalama faizi yüzde 22.03’tü. 21 Ocak 2022 tarihli haftada ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi yüzde 31.42’yken, KMH dahil ortalama faiz yüzde 27.10’du. 2 Eylül haftasında ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi yüzde 33.47, KMH dahil ortalama ihtiyaç kredilerinin faiz ortalaması 28.52’ydi. Aradaki puan farkı 4.95 puandı. 16 Aralık 2022 haftasında ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi yüzde 30.36 olurken, KMH dahil ortalama faiz yüzde 25.05 oldu. Aradaki puan farkı 5.31’e yükseldi. 6 Ocak 2023 haftasında ise ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi yüzde 29.79, KMH dahil ise yüzde 24.17 oldu. Aradaki fark 5.62 puana kadar çıktı. Bankaların ihtiyaç kredileri için uyguladıkları faiz 1.79’dan başlıyor, yüzde 3.09’a kadar çıkıyor. Ağırlıklı olarak ise aylık 2.25 ile 2.63 arasında değişiyor. KMH için ise faiz yüzde 1.36 civarında; kişilerin bankadaki limitine göre değişiyor.

MERKEZ’DEN YENİ ADIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni’nde, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında TL ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceğinin belirtildiği hatırlatıldı ve şöyle devam edildi: “Bu kapsamda TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yurtdışından, doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023’te başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

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