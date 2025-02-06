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Krediler arttı, mevduatlar azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Banka#Mevduat#Kredi
Krediler arttı, mevduatlar azaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 14:24

BDDK verilerine göre kredilerde artış yaşanırken mevduatlardan çıkış gerçekleşti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre krediler 16 trilyon 204,2 milyar TL'den 16 trilyon 367,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 385,1 milyar TL'den 19 trilyon 48,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 37,6 milyar TL'den 2 trilyon 62,7 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,1 milyar TL'den 1 trilyon 908,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 304,9 milyar TL'den 314,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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#Banka#Mevduat#Kredi

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