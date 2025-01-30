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Kredi ve mevduatlarda artış var

Güncelleme Tarihi:

#Mevduat#Kredi#BDDK
Kredi ve mevduatlarda artış var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 14:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre kredi ve mevduatlarda artış yaşandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 16 trilyon 56,8 milyar TL'den 16 trilyon 204,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 16,8 milyar TL'den 19 trilyon 385,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 21,1 milyar TL'den 2 trilyon 37,6 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 796,7 milyar TL'den 1 trilyon 833,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 301,5 milyar TL'den 304,9 milyar TL'ye yükseldi.

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#Mevduat#Kredi#BDDK

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