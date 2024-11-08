Konut kredisinde düşüş var... İşte 1 milyon liralık kredinin aylık ödemesi

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Ev sahibi olmak isteyeler için uygun ortam oluşmaya başlıyor. Faizlerin yüksek olmasından dolayı ev fiyatları son yılların dip seviyesine geriledi. Konut kredileri de son yapılan düzenleme eşliğinde düşüş patikasına girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti.

BANKALAR KAMPANYA YAPMAYA BAŞLADI

Bankalar konut kredisi kampanyaları yapmaya başladı. Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar konut kredisi faizlerini düşürüyor.

Yüzde 2.79'a kadar düşen konut kredisinde 1 milyon lira kredi çekildiğinde 120 ay vadede aylık ödeme 29 bin lira olarak gerçekleşiyor. 120 ayın sonunda 1 milyon lira kredi için toplam ödeme 3 milyon 480 bin liraya ulaşıyor.

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Aynı şartlarda yüzde 5 civarında faizle kredi çekilseydi aylık ödemesi 52 bin lira, 120 ayda geri ödemesi toplamda 6.3 milyon lira olacaktı.

FAİZLER DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Kredi faizleri bankadan bankaya farklılaşıyor. Yüzde 2.79'dan yüzde 7 civarına kadar konut kredisi paketleri bulunuyor.

İKİNCİ KONUTA SADECE YÜZDE 22.5 ORANINDA KREDİ VERİLİYOR

BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak kişiler konut değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabiliyor. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.