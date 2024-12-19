Japonya faize dokunmadı

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Japonya Merkez Bankası, ekonominin performansının düzensiz kalması ve tüketici enflasyonunun düşme işaretleri göstermesi nedeniyle destekleyici para politikasını sürdürme kararı aldı. İki gün süren toplantının ardından BOJ politika faizini üst üste üçüncü toplantıda da değiştirmeyerek %0,25'te sabit tuttu.

9 üyeli BOJ politika kurulunda üyelerden sadece 1'i karara muhalefet etti.

BOJ politika kararını duyurduğu açıklamada “Japonya ekonomisi bazı zayıflıklara rağmen ılımlı bir şekilde toparlanıyor. Japonya ekonomisini ve fiyatlarını çevreleyen belirsizlik yüksek seyretmeye devam ediyor” dedi.

Piyasalar BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın TSİ 09:30'da düzenleyeceği basın toplantısına odaklanarak bankanın Ocak ya da Mart ayında faiz artırımına gidip gitmeyeceğine dair ipuçları arayacaklar

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Morgan Stanley MUFG Securities ekonomistleri faiz açıklaması öncesinde yayınladıkları bir araştırma notunda, “Ocak ayında bölgesel şube müdürleri toplantısında 2025 bahar ücret müzakerelerine doğru ücret artış ivmesini teyit etme ilgisinden de bahsedebilir. Sayın Ueda bu yorumları yaparsa, Ocak ayında faiz artırımı için piyasa iskontosunda yeniden bir artış bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Okasan Securities'in baş tahvil stratejisti Naoya Hasegawa da faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Ueda sabit kalmasının ardındaki gerekçeyi açıklamaya çalıştıkça daha güvercin bir ton takınacak ve yakın vadede faiz artırımı beklentilerinin azalmasına yol açabilir. Ocak ya da Mart ayında faiz artırımına gidileceğine dair beklentileri çok fazla azaltmamak için gelecekteki faiz artırım patikası ve Japonya'nın nötr faiz oranı hakkında şahin yorumlar yapabilir” dedi.