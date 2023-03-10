Japonya faize dokunmadı | Piyasa Haberleri

Japonya Merkez Bankası politika faizini -0.10'da sabit tutma kararı aldı.

Japonya Merkez Bankası faiz politikasında değişikliğe gitmedi. Son faiz kararını veren Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda faizi yüzde -0.10'da sabit bıraktı.

EN SON 2016'DA YÜKSELTMİŞTİ

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti. Bankadan yapılan açıklamada "BoJ, kısa ve uzun vadeli politika faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını bekliyor." denildi.

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