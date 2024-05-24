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İşte mevduatta en yüksek faiz

24.05.2024 - 06:50 | Son Güncelleme :
İşte mevduatta en yüksek faiz | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevduat faizlerinde genel bir düşüş eğilimi başladı. Ekonomideki toparlanma, enflasyondaki düşüş beklentileri faizlerdeki gerilemeyi destekliyor.

Türkiye ekonomisine duyulan güven para ve mali politikalarda yapılan değişiklikle güçlendirildi. Yabancı yatırımcıların dikkatini çeken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu açıklamalar hemen her gün büyük kurumlar tarafından yapılıyor.

Borsaya yatırımcı ilgisi artarken mevduat tarafında ise yüksek faizler düşüş eğilimine geçti. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılırken mevduata verilen faizler yüzde 64'e yaklaştı.

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FAİZLERDE DURAKSAMA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 70'e dayanan mevduat faizlerindeki gerileme duraksama dönemine girdi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 1 aya kadar vadeli mevduatlarda oluşan faiz yüzde 55.97'den yüzde 56.53'e çıktı. 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz yüzde 68.18'den yüzde 63.71'e geriledi. 6 aya kadar olan mevduatlarda faiz yüzde 62.97'den yüzde 61.16'ya düştü. 1 yıla kadar olan mevduat faizi yüzde 49.86'dan yüzde 50.10'a yükseldi.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.


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