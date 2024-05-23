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Avrupa Birliği Komiseri Varhelyi açıkladı: Türkiye ile ticarette rekor kırıldı

23.05.2024 - 16:16 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği Komiseri Varhelyi açıkladı: Türkiye ile ticarette rekor kırıldı | Genel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edien Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, "Geçen yıl bir rekor kırdık ticaret hacmi açısından. 200 milyar avronun üzerine çıkmış durumdayız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Varhelyi açıklamalarda bulundu.  Türkiye ile AB arasındaki ticaretin artarak rekor kırdığına değinen Valherli "Geçen yıl bir rekor kırdık ticaret hacmi açısından. 200 milyar avronun üstüne çıkmış durumdayız." dedi.

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Ayrıca vize konusunda da konuşan Valhelyi, "Türk halkının AB’ye yönelik büyük ilgisi var. Geçen yıl vize başvurularında yüzde 30’luk artış olduğunu gördük." diye belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemiz kapsamında, Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan döneminde, ilişkilerin somut sonuçlar üretecek bir biçimde ve pozitif gündem çerçevesinde ilerlemesine yönelik beklentimizi vurguladık. Ortak gelecek, ortak değerler ve ortak çıkarlarımızın olduğu AB ile genişleme sürecinin parçası olan aday ülke olarak, üyelik sürecini canlandırma ve karşılıklı somut adımlar atarak ilerletme iradesine sahibiz. Bu kapsamda AB’nin diğer aday ülkeler için gösterdiği açık ve kararlı siyasi iradenin Türkiye için de eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın göstermesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bu anlamda AB ile Türkiye arasında ticaretin artırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize işlemlerinin kolaylaştırılması gibi öne çıkan alanlarda harekete geçilmesi ve daha pozitif bir yaklaşım oluşturulmasının önemini ifade ettik. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldığımız görüşme kapsamında, Gazze için ivedi biçimde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşması hususunu ve bu konuda AB başta olmak üzere uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.

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