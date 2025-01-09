İngiltere'de belirsizlik! Tahvil faizleri 27 yılın zirvesinde

Haberin Devamı

İngiliz devlet tahvillerinin getirileri 1998'den bu yana en yüksek seviyelerine çıkarken, yatırımcıların artan devlet borçlanması ve genel olarak cansız bir ekonomiye ilişkin endişeleri nedeniyle İngiliz sterlini dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti.

30 yıllık devlet tahvili getirisi Perşembe günü yüzde 5,455'e ulaştı.

Ebury piyasa stratejisi başkanı Matthew Ryan "İngiltere tahvillerinde görülen dalgalanmalar aşırı oldu, yatırımcılar özellikle İngiltere ekonomisinin görünümü ve kamu maliyesinin durumu konusunda endişeli" dedi.