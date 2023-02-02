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İngiltere Merkez Bankası faizi yükseltti

02.02.2023 - 15:05 | Son Güncelleme :
İngiltere Merkez Bankası faizi yükseltti | Piyasa Haberleri

İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası faiz artırma kararı verdi. Banka yüzde 3,5 olan faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltti. Banka faiz artırımı kararını oy çokluğuyla aldı.

BoE, gelecekteki faiz artırımı potansiyelini anlatmak için kullandığı "güçlü şekilde" ifadesini metinden çıkardı. BoE üyeleri Tenreyro ve Dhingro faizin yüzde 3,50'de kalması için oy kullandılar.

Detaylar şöyle:

Eğer daha ısrarcı baskıya dair kanıt olur ise, para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekir. TÜFE büyük olasılık ile tepe yaptı, şimdi 2023'te Kasım'da tahmin edilenden daha fazla düşüş bekliyoruz 


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