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İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

02.11.2023 - 15:01 | Son Güncelleme :
İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi | Piyasa Haberleri

İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası da Fed'in yolundan ilerleyerek faizi değiştirmedi. Banka faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. BoE, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2 hedefine dönmesini bekliyor.

Alınan kararla BoE faizi 15 yılın zirvesinde tutmuş oldu.

Başkan Andrew Bailey yaptığı değerlendirmede, enflasyonun geçtiğimiz yıl 1980'lerden bu yana en yüksek seviyesine gerilemesinin ve zayıflayan ekonomik görünümün faiz indirimlerinin yakında masada olabileceğine dair bir işaret olarak görülmemesi gerektiği ve daha olası bir ihtimalin yeni bir faiz artışı olduğu mesajını vermeye çalıştı.

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Bailey yaptığı açıklamada, "Enflasyonun %2'lik hedefimize doğru düşmeye devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Bu ay faiz oranlarını değiştirmedik, ancak daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığını görmek için yakından izleyeceğiz. Faiz indirimlerini düşünmek için henüz çok erken" dedi.


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