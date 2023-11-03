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İşte Türkiye'nin en borçlu illeri... Hepsini sıraladık

03.11.2023 - 07:15 | Son Güncelleme :
İşte Türkiye'nin en borçlu illeri... Hepsini sıraladık | Genel Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenli olarak çeşitli verilere dayanarak bankalara olan kredi borçlarına ilişkin verileri açıklıyor. Son açıklanan veriler ışığında bankalara en çok borcu olan şehirler belli oldu.

Türkiye'de tasarruf eğilimi olduğu kadar borçlanma da yüksek seyrediyor. Bankalardan kredi kullanarak borçlananlar vadeli ödeme seçeneklerini kullanarak borcunu öteliyor.

Yüklü miktardaki kredileri uzun vadelere bölerek küçük taksitlerle ödeme imkanı bulanlar kredi çekerek ihtiyaçlarını gideriyor.

Sadece vatandaşlar için değil şirketler için de bu durum geçerli oluyor. Enflasyonist ortamda vadesi yüksek ve görece düşük faizli krediler cezbedici olabiliyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da 3 aylık periyotlar dahilinde en borçlu şehirleri sıralıyor.

İŞTE EN BORÇLU ŞEHİRLER

BDDK'nın verilerine göre Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira zirvede bulunuyor. İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip etti. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir aldı.

EN AZ BORCU OLAN İLLER

En az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt yer aldı. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.

KREDİLERDE FAİZ NE DURUMDA?

Tüketici kredilerinde faizler yüzde 3 ile 4 aralığında değişiyor. Başka bir örnekle açıklamak gerekirse 100 bin lira kredi çekildiğinde 24 ay vadede yüzde 3,29 oranıyla aylık ödemesi 6750 lira civarında gerçekleşiyor.

1 milyon liralık 120 ay vadeli konut kredilerinde faizler ortalama olarak yüzde 3,39 oranında gerçekleşiyor ve aylık ödemesi 34 bin 532 lira oluyor.

300 bin lira 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz ortalama olarak yüzde 3,5 seviyelerinde ve aylık ödemesi de 15 bin 500 lira civarında oluşuyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr



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