İki şirketten bedelsiz sermaye artırımı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Fonet Bilgi Teknolojileri ve LDR Turizm'in bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören iki hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Fonet Bilgi Teknolojileri ve LDR Turizm'in iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapmasını uygun gördü.

Buna göre Fonet Bilgi Teknolojileri 40 milyon lira olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan bedelsiz olarak 104 milyon lira artırarak 144 milyon liraya, LDR Turizm ise 66 milyon olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan bedelsiz olarak 99 milyon lira artırarak 165 milyon liraya çıkaracak.

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