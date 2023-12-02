3 şirketin halka arzına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru, Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzını onayladı.

Borsa İstanbul'a 3 şirket daha kote oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu yeni halka arzları onayladı. Buna göre Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru, Sur Tatil Evleri GYO halka arz olacak.

Mega Metal Sanayi hisseleri 28,30 liradan, Kuzey Boru hisseleri 36,20 liradan, Sur Tatil Evleri GYO'nun hisseleri ise 49,18 liradan halka arz edilecek.

Halka arzın önümüzdeki hafta içi talep toplamalarla başlaması bekleniyor.

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