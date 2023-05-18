İki şirketin bedelsizine onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Sasa Polyester ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı talebini onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Sasa Polyester 52 milyon 601 bin 757,75 TL iç kaynaklardan, 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 kar payından olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 TL olan sermayesi, artırım sonrası 5 milyar 295 milyon 959 bin 799,10 TL'ye ulaşacak.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 399 milyon 24 bin 320 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Şirket'in mevcut 100 milyon 975 bin 680 TL olan sermayesi artırımın ardından 500 milyon TL'ye ulaşacak.

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