  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • İki şirketin bedelsizine onay
‹ Önceki Haber 26 internet sitesi için kapatma talebi 26 internet sitesi için kapatma talebi Sonraki Haber › SPK'dan bir şirkete ceza SPK'dan bir şirkete ceza

İki şirketin bedelsizine onay

18.05.2023 - 07:45 | Son Güncelleme :
İki şirketin bedelsizine onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Sasa Polyester ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı talebini onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Sasa Polyester 52 milyon 601 bin 757,75 TL iç kaynaklardan, 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 kar payından olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 TL olan sermayesi, artırım sonrası 5 milyar 295 milyon 959 bin 799,10 TL'ye ulaşacak.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 399 milyon 24 bin 320 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Şirket'in mevcut 100 milyon 975 bin 680 TL olan sermayesi artırımın ardından 500 milyon TL'ye ulaşacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.549 Değişim: -2,43% Hacim : 43.474 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 4.506 18.05.2023 Yüksek 4.700
Açılış: 4.682
19,7875 Değişim: 0,15%
Düşük 19,6437 18.05.2023 Yüksek 19,7973
Açılış: 19,7569
21,3420 Değişim: -0,48%
Düşük 21,2329 18.05.2023 Yüksek 21,4540
Açılış: 21,4444
1.247,93 Değişim: -0,86%
Düşük 1.247,55 18.05.2023 Yüksek 1.262,45
Açılış: 1.258,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.