İki hissede brüt takas kararı | Piyasa Haberleri

Ensari Deri ve Lider Faktoring paylarında 17 Kasım seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Ensari Deri ve Lider Faktoring paylarında 20/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ENSRI.E ve LIDFA.E paylarında 20/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."

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