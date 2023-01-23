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İki hisse için brüt takas uygulaması

23.01.2023 - 06:45 | Son Güncelleme :
İki hisse için brüt takas uygulaması | Piyasa Haberleri

BİST, Gimat Mağazacılık ve Duran Doğan Basım hisselerinde brüt takas uygulamasının devreye girdiğini açıkladı.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Duran Doğan Basım ve Gimat Mağazacılık paylarında 23/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DURDO.E ve GMTAS.E paylarında 23/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. 

SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


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