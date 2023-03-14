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Herkes yükselmesini bekliyor! Nomura'dan ters köşe geldi

14.03.2023 - 08:18 | Son Güncelleme :
Herkes yükselmesini bekliyor! Nomura'dan ters köşe geldi | Piyasa Haberleri

Silicon Valley Bank'ın batmasının ardından Nomura analistleri, Fed'den faiz indirimi bekliyor.

Silicon Valley Bank'ın batmasıyla birlikte Fed'in faiz artırımlarında frene basması bekleniyor. Nomura analistleri, Fed'in finansal istikrar risklerini değerlendirmesi gerektiğini ve bu yönde de faiz indirimi adımı atması gerektiğini belirtti.

Nomura analistler Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Aynı analistler SVB batmadan önce 50 baz puanlık artış bekliyordu.


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