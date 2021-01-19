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Hazine'den 3 finans kuruluşuna yetki

19.01.2021 - 14:46
Hazine'den 3 finans kuruluşuna yetki | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi." ifadeleri yer aldı.


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