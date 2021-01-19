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"Salgın sürecindeki desteğin çok iyi bir dönüşü olacak"

19.01.2021 - 15:03
"Salgın sürecindeki desteğin çok iyi bir dönüşü olacak" | Ekonomi Haberleri

DEİK Başkanı Olpak, "Türkiye'nin salgın sürecinde geldiği yer, muhataplarına verdiği hizmet ve 100'den fazla ülkeye sağlık alanında verdiği desteğin bize çok iyi bir dönüşü olacağını düşünüyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ekonomi basınıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fiyat istikrarının iş dünyası için önemine dair bir soru üzerine Olpak, ekonominin genel itibarıyla döviz ve faiz üzerinden konuşulduğunu, fiyat istikrarının iş dünyası için öneminin kuşkusuz olduğunu söyledi.

Yeni döneme ilişkin plan ve projelerinin hükümet konusunda nasıl karşılık bulduğuna karşılık soruya cevaben Olpak, "Beklentimiz tam destek olması. Benim gördüğümüz Cumhurbaşkanımızın şöyle bir yaklaşımı var: Anında yorum getirmiyor, kendisi çok dikkatli şekilde dinliyor, not alıyor. ABD konusunda onun da süreci gözlemle noktasında olduğu kanaatindeyim." diye konuştu. Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurulundaki herkesi tek tek dinlediğini bildirdi.

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"HUKUK REFORMUNUN İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Nail Olpak, üzerinde çalışılan hukuk reformunun yabancı yatırımcılar açısından eksiklikleri giderip gidermeyeceğine dair soruya karşılık, bu konuda görüşlerin alındığını, ciddi zaman harcandığını söyledi.

Bu reformun ihtiyaca cevap verecek şeklinde olması gerektiğini ve bu yönde olacağını düşündüklerini dile getiren Olpak, reformların eksiklikleri gidermesi konusunda çalışıldığını anlattı.

Olpak, ABD ile eyalet bazlı T100 çalışmasına ilişkin soru üzerine, 100 kişinin önce perspektifinin alınmasının doğru olduğunu düşündüklerini, bu konuda Türk Amerikan İş Konseyi'ne görev verdiklerini, ABD ile ilişkilerin geleceği konusunda projenin çok önemli olduğunu bildirdi.

Salgın sürecinde alternatif tedarik merkezlerinin öneminin ortaya çıktığına ve Türkiye'nin bu süreçte Çin'e alternatif olacağına dair düşüncelerin olduğuna ancak bu süreçte Türkiye'nin bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığına dair bir yorum üzerine Olpak, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreçte lojistik merkezleri kurmaya karar verdiğini anlattı.

Türkiye'nin kuracağı lojistik merkezlerin öneminden bahseden Olpak, bu merkezlerin sürdürülebilir olması için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"ABD İLE TİCARETTE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERE YENİLERİ EKLENDİ"

DEİK Bakanı Olpak, ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinde daha önce öncelikli olarak belirledikleri sektörlerden bazılarının hazır giyim, mobilya, inşaat malzemeleri, beyaz eşya ve mücevherat olduğunu kaydederek, salgın sürecinde bu sektörlere enerji, elektronik ve sağlığın eklendiğini söyledi.

Bürokraside yaşanan aksamalardan ve sıkıntılardan bahseden Olpak, bunları aşmak için çalışmalarının sürdüğünü, bürokrasiye performans değerlendirme kriterinin gelebileceğini aktardı.

Olpak, "Şu anda ,tabiri caizse, salgın sürecinde bir sel devam ediyor. Sel gider kum kalır. Türkiye'nin salgın sürecinde geldiği yer, muhataplarına verdiği hizmet ve 100'den fazla ülkeye verdiği sağlık alanında verdiği desteğin bize çok iyi bir dönüşü olacağını düşünüyorum." dedi.

"İNGİLTERE'DE DE LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK"

Nail Olpak, Almanya'daki Türkiye algısı konusunda yapılan lobi çalışmalarından bahsederek, İngiltere'nin Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptıkları ülke olduğunu ve dış ticaret fazlası verdiklerini, benzer bir çalışmanın İngiltere'de de yürütüleceğini söyledi.

"İngiltere ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşması bizim Gümrük Birliği'nde güncellenmesini istediğimiz kriterleri karşılıyor mu?" sorusu üzerine Olpak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kısmen var. Orada baktığımızda tarım ürünleri dahil edilebildi. Yatırım ürünleri ve hizmetler başlığı var. Bu başlığın ise 2 yıl içerisinde bu anlaşmanın gözden geçirilmesi ondan sonra o başlıkların anlaşmaya dahil edilmesi konusu var. En azından 2 yıl sonra iki ayrı alanın da gireceği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ön ayak olan pozitif bir anlaşma."

Türk müteahhitlerin Libya'da 4 milyar dolarlık alacağının olduğunu dile getiren Olpak, "Bunun aşılması çok önemli. Sonrasında Libya'yı çok önemli görüyorum." diye konuştu.

Olpak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında Türkiye açısından bir fırsat bulunduğunu anlattı.


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