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Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı

06.03.2021 - 13:44
Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Hazine nakit dengesi, şubat ayında 3 milyar 456 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 98 milyar 340 milyon lira, nakit giderleri 101 milyar 796 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 90 milyar 403 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 393 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 7 milyar 937 milyon lira fazla verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde 3 milyar 456 milyon lira açık oluştu. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 2 milyon lira olarak kayıtlara geçti Kur farklarından kaynaklanan azalış 558 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 14 milyar 227 milyon lira artış görüldü.


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