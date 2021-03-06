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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

06.03.2021 - 13:40
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Şubat-5 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 310'a yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 372 adet azaldı.

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Perşembe gününü 66,74 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 63,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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