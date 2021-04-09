Hazine haftaya 3 ihale gerçekleştirecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale ve 1 altına dayalı kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 devlet tahvili, 1 altın tahvili ihalesi ve 1 altına dayalı kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ikincisinde ise 5 yıl (1736 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçlarına imza atılacak.

Çarşamba günü düzenlenecek ilk ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Etiketler