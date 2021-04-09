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Bitcoin fiyatlarında seyir yatay

09.04.2021 - 13:48
Bitcoin fiyatlarında seyir yatay | Bitcoin Haberleri

En popüler kripto para birimi Bitcoin, 58 bin dolar seviyesinde yatay hareketini sürdürüyor. Popüler kripto para birimi şu dakikalarda 58 bin 440 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 56 bin dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, gelen yeni alımlarla 58 bin doların üzerine döndü. Bitcoin, tarihi zirvesini 61 bin 683 dolar ile mart ortasında gördü.

Son 24 saat içinde 56 bin 477 ve 58 bin 472 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.74 artışla 58 bin 222 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.96 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.5 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 87.2 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.84 artışla 2,077.86 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 3.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 239.7 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.89 artışla 408.7 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 19.20 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 63.15 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de yaklaşık 63 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 971 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,185 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,127 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.2’sini Bitcoin, yüzde 12.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 134 milyar dolar düzeyindeydi.


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