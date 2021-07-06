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Hazine altın tahvili ihraç edecek

06.07.2021 - 10:41
Hazine altın tahvili ihraç edecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, yarın, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 9 Temmuz valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

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Bu kapsamda ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.


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