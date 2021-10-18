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Hazine 8,2 milyar lira borçlandı

18.10.2021 - 15:56
Hazine 8,2 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 8 milyar 240,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 18,11, reel bileşik faiz yüzde 18,93 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 175 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 150 milyon lira, net satış 1 milyar 148,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 4 milyar 400 liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 261 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1911 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, ilk kupon oranı yüzde 4,95 olan Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 5,19 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 956 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 611 milyon lira, net satış 592,4 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 240,7 milyon lira borçlandı.


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