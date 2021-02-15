‹ Önceki Haber Google'a 1.1 milyon Euro ceza Google'a 1.1 milyon Euro ceza Sonraki Haber › Avrupa Birliği'nin ihracatı 2020'de geriledi Avrupa Birliği'nin ihracatı 2020'de geriledi

Hazine 6.7 milyar lira borçlandı

15.02.2021 - 16:10
Hazine 6.7 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 6 milyar 707,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 7 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 348 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 811 milyon lira, net satış 820,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 352 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

##$HABER_1468243$##

Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 12,64, bileşik faiz yüzde 13,04 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 191,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 579,2 milyon lira, net satış 3 milyar 487,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 881,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 707,8 milyon lira borçlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.562 Değişim: 1,56% Hacim : 28.535 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.547 15.02.2021 Yüksek 1.566
Açılış: 1.551
6,9635 Değişim: -1,03%
Düşük 6,9449 15.02.2021 Yüksek 7,0383
Açılış: 7,0357
8,4473 Değişim: -0,92%
Düşük 8,4266 15.02.2021 Yüksek 8,5534
Açılış: 8,526
407,22 Değişim: -1,18%
Düşük 405,84 15.02.2021 Yüksek 413,09
Açılış: 412,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.