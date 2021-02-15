Avrupa Birliği'nin ihracatı 2020'de geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yüzde 9,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde 2020'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 2 trilyon 131,4 milyar Euroya, toplam ithalat da yüzde 10,8 gerileyerek 1 trilyon 897 milyar Euroya indi. Euro Bölgesi'nin 2020 yılındaki ticaret fazlası 234,5 milyar Euroyu buldu.

AB'nin 2020'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 1 trilyon 931,6 milyar Euroya, ithalatı da yüzde 11,6 gerileyerek 1 trilyon 714,3 milyar Euroya indi. Böylece AB, Ocak-Aralık 2020 döneminde 217,3 milyar Euroluk ticaret fazlası verdi.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 353 milyar Euro ile ABD, 277,5 milyar Euro ile Birleşik Krallık, 202,5 milyar Euro ile Çin, 142,4 milyar Euro ile İsviçre, 79 milyar Euro ile Rusya, 69,9 milyar Euro ile Türkiye ve 54,5 milyar Euro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 383,5 milyar Euro ile Çin, 202 milyar Euro ile ABD, 167,2 milyar Euro ile Birleşik Krallık, 108,6 milyar Euro ile İsviçre, 95,2 milyar Euro ile Rusya, 62,6 milyar Euro ile Türkiye ve 54,9 milyar Euro ile Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 181 milyar Euro ve Rusya 16,2 milyar Euro fazla, ABD 150,9 milyar Euro, Birleşik Krallık 110,3 milyar Euro, İsviçre 33,8 milyar Euro ve Türkiye 7,3 milyar Euro açık verdi. Türkiye ve AB arasındaki toplam ticaret hacmi 2020'de 132,5 milyar Euro oldu.

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