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Hazine 3 ihale düzenleyecek

03.09.2021 - 15:54
Hazine 3 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (819 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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Salı günü düzenlenecek ilk ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 10 yıl (3 bin 549 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


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