‹ Önceki Haber Hazine 3 ihale düzenleyecek Hazine 3 ihale düzenleyecek Sonraki Haber › ABD'de istihdam artışı yavaşladı ABD'de istihdam artışı yavaşladı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

03.09.2021 - 15:59
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Ağustos haftasında 26,8 milyar lira artarak 4 trilyon 56,9 milyar liraya yükseldi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 27 Ağustos ile biten haftada 26 milyar 771 milyon 985 bin lira artarak 4 trilyon 56 milyar 890 milyon 301 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1 artarak 1 trilyon 768 milyar 200 milyon 801 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,22 gerileyerek 2 trilyon 138 milyar 632 milyon 151 bin liraya düştü.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 264 milyar 876 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 236 milyar 196 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

##$HABER_1471333$##

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 27 Ağustos itibarıyla 3 milyar 79 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,64 artarak 686 milyar 353 milyon 617 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,20 artışla 556 milyar 10 milyon 765 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,33 yükselişle 252 milyar 577 milyon 833 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 893 milyon 420 bin lirası konut, 9 milyar 819 milyon 168 bin lirası taşıt ve 420 milyar 641 milyon 29 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 406 milyon 649 bin lira artarak 3 trilyon 783 milyar 863 milyon 534 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,65 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.469 Değişim: -0,71% Hacim : 12.664 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.465 03.09.2021 Yüksek 1.482
Açılış: 1.480
8,2992 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2680 03.09.2021 Yüksek 8,3488
Açılış: 8,2741
9,8708 Değişim: 0,21%
Düşük 9,8180 03.09.2021 Yüksek 9,9267
Açılış: 9,8505
489,86 Değişim: 1,72%
Düşük 481,08 03.09.2021 Yüksek 490,00
Açılış: 481,56
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.