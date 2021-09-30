  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı
‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › Eaton Türkiye Üçay Grup ile Partnerlik Anlaşması İmzaladı Eaton Türkiye Üçay Grup ile Partnerlik Anlaşması İmzaladı

Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı

30.09.2021 - 17:42
Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 77,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 83,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 77,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 83,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın ekim-aralık dönemi iç borçlanma stratejisinde, ekimde 46,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, kasımda 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık, aralıkta da 20,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

##$HABER_1471668$##

Ekim ayındaki iç borçlanmanın 23,1 milyar lirasının piyasadan, 7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 9,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasım iç borçlanmasının 19 milyar lirasının piyasadan, 3,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık ayındaki iç borçlanmanın ise 17,7 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirası doğrudan satışlardan 2,1 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Ekimde 51,1 milyar liralık, kasımda 29,3 milyar liralık, aralıkta da 23,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 26,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: 1,04% Hacim : 16.024 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.386 30.09.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.394
8,8769 Değişim: -0,13%
Düşük 8,8765 01.10.2021 Yüksek 8,8872
Açılış: 8,8872
10,3137 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2998 01.10.2021 Yüksek 10,3215
Açılış: 10,3071
502,02 Değişim: 1,46%
Düşük 492,35 30.09.2021 Yüksek 504,08
Açılış: 494,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.