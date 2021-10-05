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Hazine 12,6 milyar lira borçlandı

05.10.2021 - 16:30
Hazine 12,6 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 12 milyar 639,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede reel basit faiz yüzde 3,02, reel bileşik faiz yüzde 3,04 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 46 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 670 milyon lira, net satış 3 milyar 445,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 100 liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 157 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

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İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 18,12, bileşik faiz yüzde 18,94 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 851 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 355 milyon lira, net satış 2 milyar 293,3 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 906 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 300 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylelikle piyasaya 12 milyar 639,2 milyon lira borçlandı.


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