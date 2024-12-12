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Halka açık Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e kayyum atandı

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#Işıklar Enerji Ve Yapı Holding#Kayyum#Atama
Halka açık Işıklar Enerji ve Yapı Holdinge kayyum atandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 09:56

Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e açılan dava neticesinde mahkeme kayyum atamaya karar verdi.

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1998 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e kayyum atandı. Hissedarlardan Asuman Öztürk, Fikret Yavuz Erterman, Muhammet Uğur ve Orhan Koçer tarafından açılan kayyum ataması istemli davaya ilişkin olarak mahkeme kararını verdi.

yeni yönetim organı oluşturuluncaya kadar Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman BİLGİN, Prof.Dr.Ayşe PAMUKÇU ve Prof.Dr.Necla AKDAĞ GÜNEY'in Yönetim Kayyumu olarak atandı.

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle:

Pay sahiplerimizden Asuman Öztürk, Fikret Yavuz Erterman, Muhammet Uğur ve Orhan Koçer tarafından Şirketimize Ticari Şirkete Kayyum Atanması istemli olarak İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2024/724 Esas no.lu dosya ile açmış oldukları dava 11.12.2024 tarihinde karara bağlanmış olup verilen karar gereği şirketimize yeni yönetim organı oluşturuluncaya kadar Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman BİLGİN, Prof.Dr.Ayşe PAMUKÇU ve Prof.Dr.Necla AKDAĞ GÜNEY'in Yönetim Kayyumu olarak atanmasına karar verilmiştir.

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#Işıklar Enerji Ve Yapı Holding#Kayyum#Atama

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